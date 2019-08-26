Останки 25 красноармейцев нашли поисковики в Вытегорском районе во время экспедиции «Ошта-2019»

В Вытегорском районе вблизи села Ошта завершилась двухнедельная экспедиция Российского военно-исторического общества и Вологодского объединения поисковиков. Поисковикам удалось поднять останки 25 красноармейцев, а также найти пять смертных медальонов, два из которых уже удалось прочитать. Кроме того, в старых раскопах обнаружены фрагментированные останки 10 человек, сообщает сайт РВИО.

В экспедиции принимали участие 30 поисковиков из семи регионов России: Алтая, Татарстана, Санкт-Петербурга, Карелии, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областей. Все найденные ими красноармейцы будут перезахоронены на мемориале «Скорбящая мать» в центре села Ошта в июне 2020 года, во время акции памяти, приуроченной к годовщине окончания Оштинской обороны.

Ошта - село, расположенное на северо-западе Вологодской области, единственное место на территории региона, в котором в годы Великой Отечественной шли военные действия.

Как ранее сообщал Newsvo, бои под Оштой продолжались с 6 октября 1941 года по 20 июня 1944 года. Почти 1000 дней и ночей Ошту защищали Оштинский истребительный батальон, 272-я, а затем 368-я стрелковые дивизии. Онежское озеро обороняла Онежская военная флотилия. Оштинская оборона входила в состав Карельского фронта. Этот оборонительный рубеж не позволял замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда. Ошта прикрывала город Вытегру, важный в военном отношении населённый пункт, являющийся своего рода ключом ко многим тыловым регионам России.