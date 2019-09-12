В Череповце будут судить педофила, пристававшего к своей 9-летней дочери

12.09.2019 [Происшествия]

50-летнего череповчанина обвиняют в непристойных домогательствах в отношении малолетней дочери. Экспертиза подтвердила наличие у мужчины психического расстройства — педофилии.

— По версии следствия, обвиняемый в Череповце в отношении своей 9-летней дочери в течение нескольких предыдущих лет неоднократно совершал развратные действия и снимал ее на интимные фото, пользуясь доверием ребенка и заставляя скрывать происходящее, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как только сообщение о домогательствах поступило в правоохранительные органы, череповчанин был арестован. Экспертиза показала, что у мужчины психическое расстройство, вызывающее сексуальное предпочтение детей.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Жителю Череповца грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

Ранее NewsVo сообщал, что 51-летний житель Грязовецкого района предстанет перед судом за сексуальные домогательства к 7-летней девочке. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов муниципалитета 18 июня 2019 года.

Тэги: педофилия, дети, домогательства

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