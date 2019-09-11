Прожиточный минимум в Вологодской области за год вырос на 396 рублей

11.09.2019 [Экономика]

Правительство Вологодской области постановлением от 26 августа установило новый прожиточный минимум в регионе - за II квартал 2019 года. На душу населения он составляет 11 391 рубль, для трудоспособного населения - 12 398 рублей, для пенсионеров - 9 485 рублей, для детей - 11 171 рубль. 

Величины прожиточных минимумов индексируются каждый квартал. Так, например, уровень прожиточного минимума по области за 2 квартал 2018 года составил 10 995 рублей  на душу населения, 11 905 рублей для трудоспособного населения, 9 103 рубля для пенсионеров 10 940 рублей — для детей.

Как ранее сообщал Newsvo, величина ПМ, установленная в регионе, влияет на выплату некоторых пособий и льгот. Так, например, от него зависит сумма социальной доплаты к пенсии малоимущих пенсионеров. Если при расчете пенсии общая сумма (в т. ч. ежемесячные федеральные и региональные соцвыплаты) не достигает величины ПМ пенсионера, установленного в субъекте РФ, то пенсионеру автоматически должны установить доплату до этого минимума.

 

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