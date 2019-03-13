В Вологодской области прожиточный минимум снизился на 282 рубля

13.03.2019 [Экономика]

Правительство Вологодской области установило величину прожиточного минимума (ПМ) в регионе в IV квартале 2018 года.

В расчете на душу населения ПМ в области составит 10 698 рублей (на 282 рубля меньше, чем в III квартале), для работающих – 11 633 рубля (меньше на 288 рублей), для пенсионеров - 8 912 рублей (меньше на 262 рубля), для детей – 10 428 рублей (на 380 рублей меньше). В целом же, по данным Вологдастата, величина ПМ в области, по сравнению с III кварталом 2018 года, снизилась на 2,6 %.

Величина ПМ, установленная в регионе, влияет на выплату некоторых пособий и льгот. Так, например, от него зависит сумма социальной доплаты к пенсии малоимущих пенсионеров. Если при расчете пенсии общая сумма (в т. ч. ежемесячные федеральные и региональные соцвыплаты) не достигает величины ПМ пенсионера, установленного в субъекте РФ, то пенсионеру автоматически должны установить доплату до этого минимума.

Как сообщает Вологодское отделение фракции КП РФ, во всех субъектах РФ, с которыми граничит наша область, ПМ пенсионеров вырос, а в Вологодской области он снизился:

От величины ПМ зависит размер ежемесячного детского пособия, которое выплачивается малоимущим семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на момент подачи заявления. Если доход семьи превышает уровень ПМ, заявители теряют возможность получить эту выплату.

Кроме того, ПМ также учитывается при выплате пособий малоимущим, субсидий на оплату ЖКХ. Соответственно, чем меньше величина ПМ, тем меньше шансов стать получателем таких льгот.

Величина прожиточного минимума пенсионеров в регионах РФ

Справка

В практическом плане прожиточный минимум, по определению Росстата, представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальный набор продуктов питания (11 наименований, среди них — картофель, хлеб, овощи, фрукты и мясо; это около 50 процентов от общей суммы) и непродовольственных товаров и услуг.

Иначе говоря, это формальный критерий бедности: на меньшую сумму дохода в месяц в стране, по оценке государства, попросту не прожить.

Напомним, что с 1 мая 2018 года ПМ законодательно приравнен к МРОТ

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