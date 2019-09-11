В Тарногском районе возбудили дело о халатности из-за ситуации с пропавшей девочкой

Дело о халатности органов системы профилактики безнадзорности детей возбудили в Тарногском районе после ситуации с пропавшей двухлетней девочкой, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, ребенок пропал в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. 29-летняя мать ненадолго оставила двухлетнюю Василису в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители. В итоге 6 сентября Василиса была найдена в лесу примерно в километре от места пропажи.

Выяснилось, что мать ребенка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в полиции.

- Семья состояла на учете у двух органов . Первый - это комиссия по делам несовершеннолетних при органах местного самоуправления, является районной. Второй – органы внутренних дел, подразделение по делам несовершеннолетних, - пояснили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Следователи полагают, что указанные органы системы профилактики, несмотря на то, что ранее претензии к матери уже были, вовремя не выявили, что дети находятся в «социально опасном положении».

- Дети из семьи не были изъяты, что привело к общественно-опасным последствиям в виде оставления женщиной без присмотра взрослых на улице троих малолетних детей, - отмечается в релизе СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи проверяют работу должностных лиц органов системы профилактики, участвовавших в профилактическом контроле условий в семье. Их действиям (бездействию) будет дана необходимая юридическая оценка