В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова

10.09.2019 [Общество]

В сети появилась петиция, авторы которой требуют отправить в отставку мэра Вологды Сергея Воропанова. В тексте отмечается, что за время его руководства  «перестали решаться городские проблемы и полностью прекратился диалог с вологжанами».

Сергея Воропанова обвинили в уничтожении зеленой набережной Вологды и общественных пространств, созданных проектом «Активация» (Красный пляж и Треугольный сад). При этом, как отмечается в петиции, новых парков и пространств в городе не создается, общественный транспорт в бедственном положении (предприятия-перевозчики банкроты), в Вологде регулярно горят памятники архитектуры и исторические дома, а улицы завешаны незаконной рекламой. Кроме того, жители недовольны, как улицы города убираются зимой и летом.

- После дождей по тротуарам (где они есть) можно ходить только в сапогах. Администрация Воропанова платит бюджетные деньги на уборку города частной "Магистрали" и даже не пытается контролировать качество этой уборки, не говоря уже о смене любимого подрядчика, - говорится в петиции.

На момент публикации новости петицию подписали 174 человека.

Как ранее сообщал Newsvo, в мае 2016 года Сергей Воропанов стал заместителем главы Вологды, которым тогда был Евгений Шулепов. В сентябре того же года, после ухода Евгения Шулепова в Госдуму, Сергей Александрович стал и.о. мэра. В ноябре 2016 года мэром Вологды был назначен Андрей Травников, а 6 октября 2017 года, после ухода Андрея Травникова, Сергей Воропанов стал врио мэра Вологды. Позднее с ним, по решению депутатов гордумы, был заключен контракт мэра.

Тэги: мэр вологды

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