Администрацию Череповецкого района оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорог

Суд в Вологодской области признал администрацию Череповецкого района виновной в несоблюдении требований безопасности дорожного движения при содержании дорог и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.



В материалах дела говорится, что с мая по август текущего года администрация, в обязанности которой входит содержание дорог в безопасном для дорожного движения состоянии, допустила нарушения соответствующих требований.

«В частности, на нерегулируемых пешеходных переходах около домов № 1, 7, 15 по ул. Новой в д. Ирдоматка, около дома № 14 по ул. Ленина в д. Коротово и дома № 11 по ул. Школьной в д. Ботово отсутствовали дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 „Пешеходный переход“, 1.23 „Дети“, 8.13 „Направление главной дороги“, имелась нечитаемая разметка», — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Мировой судья установил вину администрации и назначил ей штраф менее минимального размера, предусмотренного санкцией — 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее Newsvo сообщает, что суд на 300 000 рублей оштрафовал областное управление автодорог за отсутствие разметки на трех участках трасс в Великоустюгском районе. В этих местах летом 2019 года произошли аварии.