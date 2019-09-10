Скелет человека обнаружили в лесу под Вологдой грибники

10.09.2019 [Происшествия]

В Вологодском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу скелетированных останков мужчины. Он скончался, сидя под деревом.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, останки были обнаружены местными грибниками днем 8 сентября 2019 года в лесном массиве между поселком Надеево и деревней Мироносица. По предварительным оценкам, с момента смерти мужчины прошло не менее года. 

— Следователями обнаружена обветшавшая от атмосферного воздействия одежда погибшего, а также находившийся при нем рюкзак с библией, медикаментами и сменой мужского нижнего белья. Документов при нем не обнаружено, — говорится в сообщении.

Устанавливается личность погибшего, назначена экспертиза для определения причин его смерти. 

Ранее Newsvo сообщал, что костные останки человека обнаружили в лесу у деревни Малая Горка в Нюксенском районе. О находке в правоохранительные органы 18 августа сообщил местный житель.

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