В Нюксенском районе в лесу обнаружили человеческие кости

Костные останки человека обнаружили в лесу у деревни Малая Горка в Нюксенском районе. О находке в правоохранительные органы 18 августа сообщил местный житель.

— Следователями СКР совместно с полицией проверяется версия, что кости принадлежат пропавшему 12 лет назад жителю деревни, собиравшему чагу, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Экспертиза установит пол, возраст и причину смерти погибшего. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что мумифицированные останки человека обнаружили в подвале жилой пятиэтажки на улице Некрасова в Вологде. Следователи проводят проверку.