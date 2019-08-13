Человеческие останки нашли в подвале жилого дома на улице Некрасова в Вологде

Мумифицированные останки человека обнаружили в подвале жилой пятиэтажки на улице Некрасова в Вологде. Следователи проводят проверку.

Останки человека в верхней одежде, предположительно, бездомного, нашли 9 августа во время проведения ремонтных работ. Специалисты устанавливаютобстоятельства смерти человека.

- Проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению пола, возраста погибшего, причины смерти, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Это далеко не первый случай обнаружения человеческих останков в Вологодской области за последнее время. Ранее Newsvo сообщал, что 17 июня останки человека были обнаружены в Вологде в заброшенном гараже на улице Петрозаводской. Там следователи также предполагали, что погибший - бездомный. Позднее сообщалось, что 2 августа в открытом гараже на территории одной из деревень Вожегодского района нашли мумифицированные останки 55-летней женщины, пропавшей в апреле.