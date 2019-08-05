В Вожегодском районе в открытом гараже обнаружили человеческие останки

Мумифицированные останки 55-летней женщины обнаружили 2 августа в открытом гараже на территории одной из деревень Вожегодского района. О находке в полицию сообщил приятель собственника гаража, который по его просьбе пришел закрыть помещение.

- Следователями СКР совместно с полицией установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница деревни, 1964 г.р., которая пропала в апреле текущего года после употребления спиртных напитков, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Проводится проверка, причину смерти женщины установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Ранее Newsvo сообщал, что в июне человеческие останки нашли в заброшенном гараже на улице Петрозаводской в Вологде. О происшествии в правоохранительные органы сообщил прохожий, по предварительным данным, погибший - бездомный.