В Вожегодском районе в открытом гараже обнаружили человеческие останки

05.08.2019 [Происшествия]

Мумифицированные останки 55-летней женщины обнаружили 2 августа в открытом гараже на территории одной из деревень Вожегодского района. О находке в полицию сообщил приятель собственника гаража, который по его просьбе пришел закрыть помещение.

- Следователями СКР совместно с полицией установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница деревни, 1964 г.р., которая пропала в апреле текущего года после употребления спиртных напитков, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Проводится проверка, причину смерти женщины установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. 

Ранее Newsvo сообщал, что в июне человеческие останки нашли в заброшенном гараже на улице Петрозаводской в Вологде. О происшествии в правоохранительные органы сообщил прохожий, по предварительным данным, погибший - бездомный.

Тэги: останки, проверка, гибель человека

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