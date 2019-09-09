Жителя Череповца подозревают в организации занятий проституцией

09.09.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 41-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в организации занятий проституцией.

К правоохранителям поступила информация о том, что "неизвестное лицо" организовывает предоставление в городе интимных услуг. В рамках оперативных мероприятий полицейские сделали "заказ", подозреваемый привёз на личном автомобиле девушку в назначенное место. Там его задержали оперативники.

По версии следствия, 41-летний череповчанин в течение полугода привозил девушек, оказывающих интимные услуги, в назначенное клиентом место. Помимо «доставки», он занимался подбором клиентов и рекламой незаконной деятельности.

«В результате личных обысков стражи правопорядка изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность задержанного», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Как уточнили корреспонденту newsVO в пресс-службе УМВД по Череповцу, мужчина вёл записи, в которых указывал телефонные номера и данные клиентов.

Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее Newsvo сообщал, что Вологодский областной суд вынес приговор череповчанину, убившему приехавшую к нему на вызов проститутку, а также ее водителя.

Тэги: проституция

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