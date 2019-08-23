Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя

Вологодский областной суд вынес приговор череповчанину, убившему приехавшую к нему на вызов проститутку, а также ее водителя.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 6 января: тело девушки с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено в квартире дома на улице Краснодонцев, а тело мужчины с похожими ранениями - на лестничной площадке между 1 и 2 этажом дома.

В ту квартиру 19-летняя девушка приехала по вызову – она работала проституткой. На месте с клиентом произошел конфликт. 46-летний мужчина вооружился ножом.

- На почве личной неприязни он нанес самодельным ножом не менее 12 ударов и иных травмирующих воздействий в область спины, груди, шеи В.. Через очень короткий промежуток времени В. скончалась на месте происшествия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Поскольку девушка перестала отвечать на телефонные звонки, ее стали разыскивать ее знакомые, мужчина и женщина. По данным Newsvo, мужчина был водителем погибшей, доставлявшим девушку по вызову на адреса. Когда они пришли к квартире подсудимого и стали стучаться, тот, открыв им дверь, стал отрицать, что девушка находится у него.



В результате возникшей ссоры владелец квартиры нанес не менее шести ударов ножом женщине, а затем не менее семнадцати ударов ножом вступившемуся за нее мужчине. Пострадавшей удалось бежать, она была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. Раненый 32-летний водитель смог отойти от его квартиры и спуститься до площадки первого этажа дома, где в течение нескольких минут скончался.

46-летний череповчанин прошел психиатрическую экспертизу, которая показала: он полностью вменяем. Подсудимого признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого обязали выплатить в пользу потерпевших компенсацию материального ущерба в общей сумме 87 540 рублей и компенсацию морального вреда в общей сумме 4 000 000 рублей.