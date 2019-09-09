В Череповце осудили девушку, которая похитила из банкомата 95 тысяч рублей

09.09.2019 [Происшествия]

В Череповце мировой судья вынес приговор 20-летней местной жительнице за кражу 95 тысяч рублей из банкомата. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, в отделении банка на проспекте Победы в Череповце произошёл аппаратный сбой одного из банкоматов. Устройство выдало оказавшейся рядом девушке 95 тысяч рублей. Воспользовавшись отсутствием сотрудников банка, она забрала выданные деньги.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники банка поняли, что произошло хищение. Девушку нашли. На суде она признала свою вину и сказала, что не помнит, куда потратила украденные деньги.

Суд признал череповчанку виновной в краже и назначил ей, по совокупности с неотбытым за другое преступление условным сроком, наказание 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее Newsvo писал об обратной ситуации: в Вологде банкомат не выдал женщине 10 тысяч рублей, которые она хотела обналичить, но списал эти деньги с ее счета. Средства зачислили обратно только через десять дней, и в мировом суде вологжанка добилась решения о выплате ей компенсации, однако банк оспорил его в апелляционной инстанции.

Тэги: кража, банкоматы

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