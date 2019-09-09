Вологодский драмтеатр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных авторов

09.09.2019 [Культура]

Вологодский драматический театр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных драматургов. На суд зрителей представлены шесть работ. Одну пьесу выберут вологжане, вторую — жюри.

Как ранее сообщал Newsvo, в начале 170-го театрального сезона театр объявил конкурс драматургов среди жителей области. Лучшую пьесу поставят на сцене театра. Требования к работам были такие: пьеса должна быть достаточно новой, не старше пяти лет, и в ней должно быть не более 70 страниц. В выборе тем авторов не ограничивали. На конкурс поступило 20 работ.

В конце мая жюри конкурса составило шорт-лист из 6 пьес. В состав жюри вошли заслуженная артистка России Светлана Трубина, заслуженная артистка России Наталья Воробьева, заслуженный артист России, лауреат государственной премии Вологодской области Владимир Таныгин и руководитель лит-драм части театра, лауреат государственной премии Вологодской области Елена Сохрякова.

В шорт-лист вошли:

—  Дмитрий Катаев — «Королевское утро»;

— Любовь Гроза — «Мачо»;

— Ольга Крайнова — «Обольститель»;

—  Людмила Голубева — «Доктор»;

— Роберт Балакшин — «Золотые вологодские деньки»;

— Геннадий Сазонов — «Уральский полк».

Сейчас свой выбор предлагают сделать вологжанам. Пьеса, которая наберет наибольшее количество голосов, будет представлена публике в формате открытой читки.

С текстами пьес можно ознакомиться на сайте драмтеатра, там же проходит голосование.

Второго победителя выберет жюри конкурса. Первая часть постановки спектаклей-победителей — читки — начнется с 12 ноября.

 

Тэги: Драмтеатр, пьесы, конкурс

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
04.09.2019 [Политика]

Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму

5815
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
Череповчанин вырастил в шкафу пять кустов конопли
Вологодский драмтеатр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных авторов
В Череповце начали строить судостроительный завод
В Грязовецком районе будут судить мужчину, который домогался 7-летней девочки
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде из-за нарушений аннулировали результаты выездного голосования на одном из участков
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

1978
0
09.09.2019 [БлогоVO]

Бетономания

92
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

962
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика