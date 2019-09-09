Вологодский драмтеатр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных авторов

Вологодский драматический театр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных драматургов. На суд зрителей представлены шесть работ. Одну пьесу выберут вологжане, вторую — жюри.

Как ранее сообщал Newsvo, в начале 170-го театрального сезона театр объявил конкурс драматургов среди жителей области. Лучшую пьесу поставят на сцене театра. Требования к работам были такие: пьеса должна быть достаточно новой, не старше пяти лет, и в ней должно быть не более 70 страниц. В выборе тем авторов не ограничивали. На конкурс поступило 20 работ.

В конце мая жюри конкурса составило шорт-лист из 6 пьес. В состав жюри вошли заслуженная артистка России Светлана Трубина, заслуженная артистка России Наталья Воробьева, заслуженный артист России, лауреат государственной премии Вологодской области Владимир Таныгин и руководитель лит-драм части театра, лауреат государственной премии Вологодской области Елена Сохрякова.

В шорт-лист вошли:

— Дмитрий Катаев — «Королевское утро»;

— Любовь Гроза — «Мачо»;

— Ольга Крайнова — «Обольститель»;

— Людмила Голубева — «Доктор»;

— Роберт Балакшин — «Золотые вологодские деньки»;

— Геннадий Сазонов — «Уральский полк».

Сейчас свой выбор предлагают сделать вологжанам. Пьеса, которая наберет наибольшее количество голосов, будет представлена публике в формате открытой читки.

С текстами пьес можно ознакомиться на сайте драмтеатра, там же проходит голосование.

Второго победителя выберет жюри конкурса. Первая часть постановки спектаклей-победителей — читки — начнется с 12 ноября.