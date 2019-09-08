Треть жителей Вологодской области проголосовали на выборах главы региона

По данным на 18 часов, 33,88% жителей Вологодской области проголосовали на выборах губернатора, сообщает региональный избирком. При этом в Усть-Кубинском, Нюксенском и Тарногском районах проголосовало более половины избирателей. В Вологде за два часа до окончания голосования явка составила 22,18%, в Череповце - 29,6%.

Жители сообщают, что им стали звонить из управляющих компаний и звать на выборы.

- Только что позвонили с управляющей компании пригласили на выборы, - написал в соцсети Андрей Назаров.

Ранее Newsvo писал, что 8 сентября в Вологодской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.

Активисты и кандидаты сообщают о нарушениях, допущенных в ходе выборов в городской парламент, однако ни в областном избиркоме, ни в пресс-службе областного УМВД корреспонденту Newsvo не дали комментариев по данному факту.