Явка на выборах губернатора в Вологодской области к полудню составила 14,91%

Явка на выборах губернатора Вологодской области к 12.00 8 сентября составила 14,91%. Об этом сообщает группа регионального избиркома в соцсети:

"По состоянию на 12 часов явка избирателей в Вологодской области составила 14,91 %, проголосовали 138982 человека. Лидерами по числу пришедших на участки избирателей стали Усть-Кубинский район – 32,39 %, Нюксенский район – 31,73 %, Тарногский район – 28,13 %"

Отметим, что, кроме выборов губернатора, в регионе также проходят выборы депутатов Вологодской городской думы, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.

Утром в редакцию Newsvo от очевидцев поступили сообщения о нарушениях, допущенных во время выборов в городской парламент Вологды. Так, сообщают о подкупе избирателей возле участковой избирательной комиссии № 313 (ДК «Речник») в Вологде. Это округ № 15. На место вызваны сотрудники полиции, мы запросили комментарий по данному факту у пресс-службы областного УМВД, но ответа на момент публикации новости не получили.

Сообщается также в нарушение действующего законодательства, рядом с УИК в «Речнике» расклеивают листовки в поддержку одного из кандидатов.

Ранее Newsvo сообщал, что покупка голосов избирателей за 200 рублей во время досрочного голосования была зафиксирована на территории округа № 11.