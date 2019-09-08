В Череповце водитель иномарки сбил на «зебре» 12-летнюю девочку

08.09.2019 [Происшествия]
В Череповце водитель иномарки сбил на «зебре» 12-летнюю девочку

В Череповце водитель «Фольксвагена» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по правилам. Инцидент произошел накануне, 7 сентября, в 21.00 на перекрестке улиц Сталеваров и Металлургов.

По данным пресс-службы областного УМВД, 22-летний «Фольксваген Поло» двигался со стороны Проспекта Победы в сторону улицы Ленина в крайней правой полосе. В нарушение требований знака, он продолжил движение в прямом направлении и на запрещающий сигнал светофора. В итоге иномарка совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по правилам. Пострадавшая с травмами госпитализирована, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что 2 сентября в Череповце на улице Сталеваров водитель «Киа Рио» совершил наезд на трех пешеходов, пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по «зебре». В результате ДТП 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина скончались на месте до приезда медиков.

 

 

Тэги: ДТП, дети

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