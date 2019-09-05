На организаторов митинга за зеленую набережную в Вологде составили протокол из-за объявлений на столбах

Администрация Вологды обвинила организаторов митинга за зеленую набережную в нарушении правил благоустройства. Из-за размещенных на столбах объявлений о проведении 24 июля акции на Кремлевской площади на градозащитников составили протокол об административном правонарушении.

В документе говорится, что «информационные материалы», в нарушение правил благоустройства, были размещены на световых опорах вблизи дома № 53 по улице Чернышевского, на Кремлевской площади, вблизи дома № 15 по улице Сергея Орлова. Чиновники отмечают, что дата и место проведения митинга, организованного защитниками набережной, совпадает с информацией на расклеенных листовках.

— Неизвестно, кто наклеил объявления, но к ответственности пытаются привлечь четырех организаторов солидарно. Штраф до 5 тысяч на каждого. Пока составили протоколы на Екатерину Адрианову и Ольгу Смирнову. Они не согласились с протоколами, указав в объяснениях, что их личного или коммерческого интереса в информации нет, а кто наклеил это объявление, они не знают, — сообщает градозащитное движение «Настоящая Вологда».

18 сентября состоится заседание административной комиссии, на котором будет принято решение по составленному протоколу.

— Мы пока не знаем, как будут развиваться события, но хотим отстаивать свое право на информацию юридически, — отмечают в «Настоящей Вологде» и предлагают сторонникам сделать пожертвование в группе движения в соцсети.

Стоит отметить, что правила благоустройства были нарушены при расклеивании объявлений о воркшопе, проведенном администрацией Вологды 3 августа.

Так, например, на этой фотографии видно, что листовка «Вологдаобсудим» скотчем приклеена к стеклянной витрине Камерного театра.

А здесь - к водосточной трубе.

Как ранее сообщал Newsvo, первый митинг против бетонирования городской набережной в Вологде состоялся 24 июля на Кремлевской площади. Сотни жителей Вологды, несмотря на ливень, вышли, чтобы выступить в защиту зеленых берегов реки. Второй митинг градозащитников прошел 28 августа на площади Чайковского.