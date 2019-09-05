Глава Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова предложила людям самим ремонтировать дороги

Председатель Общественной палаты Вологодской области предложила людям ремонтировать дороги за свой счет. На своей личной странице в Facebook Ольга Данилова написала пост о ямочном ремонте, который в деревне Горшково (там находится дача председателя) начали делать самостоятельно, не попав в программу «Народный бюджет».



«Потихоньку становится лучше. Если каждый житель приведет в порядок дорогу или территориторию, двор у своего дома, может и жизнь будет краше?», — написала Ольга Данилова.

Не все комментаторы одобрили позицию председателя Общественной палаты.





«Молодцы! Только не понятно — зачем государство налоги на дороги ТРИЖДЫсобирает: 1. Транспортный налог. 2. Акциз в стоимости бензина. 3. Платон», — написал ей в ответ Владимир Перетягин.



«Значит, налоги заплати, а дорогу сделай сам? Речь в посте идет не о придомовой территории, соответстветственно мы за эти дороги уже не то что заплатили, а переплатили многократно», — прокомментировал публикацию Сергей Маляров.



Юлия Мунжиу написала: «С зарплатами мизерными на выживание денег только только хватает у многих не дворов и тротуаров».



Ранее Newsvo сообщал, что 10 апреля 2019 года Общественная палата отметила свой 10-летний юбилей, потратив на торжество 1,1 миллион рублей из бюджета Вологодской области, подарив каждому гостю по фирменному зонтику, вручив дипломы и проведя фуршет на 600 человек.