Из бюджета Вологодской области потратят 655 тысяч рублей на сувениры и брошюры для Общественной палаты

Более 655 тысяч рублей из областного бюджета потратят в 2019 году на сувениры, кофе-брейки и другую «деятельность» Общественной палаты Вологодской области (ОП ВО). Аукцион на выполнение этих услуг проводил «Презентационно-сервисный центр». Среди заказанных сувениров - статуэтки с надписью «На благо малой Родины».

Контракт на выполнение услуг для ОП ВО был заключен 12 марта с ООО «Арника+». Согласно его условиям, в течение 2019 года фирма должна организовывать для Общественной палаты кофе-брейки, транспортное обслуживание, изготавливать сувениры, брошюры, венки для возложения, поставлять цветы. Все это обойдется в 655 307 рублей.

Кофе-брейков до конца года планируется 12, каждый рассчитан не более чем на 150 человек. В транспортное обслуживание входит 100 часов на двух легковых автомобилях с кондиционером и 40 часов на микроавтобусе. В аукционной документации указано, что ездить будут по Московской области и Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербургу, Ярославской, Ивановской, Костромской область, Владимирской и Тверской областям.

Кроме того, заказаны четыре венка «для возложения» и 40 красных гвоздик «для вручения в рамках деятельности Общественной палаты Вологодской области». О возложении к мемориалам венков и цветов, купленных за счет бюджета, члены ОП ВО потом отчитываются на своем сайте (см. скриншоты в галерее).

Большую часть заказа составляют информационные материалы с символикой ОП ВО. Это 200 блокнотов и столько же открыток, по 100 наклеек, благодарностей, благодарственных писем, приветственных адресов и ручек, по 50 бумажных папок и пакетов. Кроме того, сюда входят 200 брошюр по 100-150 страниц каждая и столько же – по 24-50 страниц.

В техзадании к содержанию брошюр указано, что «информационный материал должен достоверно и разносторонне отражать состояние гражданского общества в Вологодской области».

Чтобы рассказывать о своей «деятельности», нужны также визитки. Их заказали 2250 штук.

Кроме того, Общественной палате понадобились две съемные фотопанели-баннера для мобильного стенда роллерного типа. По традиции, не обошлось без рамок – их будет 100 штук формата А4.

Пожалуй, самым оригинальным в этом заказе является памятный наградной знак в виде стелы с надписью «На благо малой Родины». На каждом будет обозначен район Вологодской области. Судя по количеству заказанных знаков, на благо малой Родины потрудились всего девять районов, какие именно – не указано. Стелы высотой 21 см и шириной 14 см должны быть изготовлены из оргстекла. В техзадание вставлено их изображение:

Напомним, что в апреле из бюджета Вологодской области потратили более 1,1 млн рублей на празднование 10-летнего юбилея Общественной палаты.