Жителя Вашкинского района обязали оплатить расходы на лечение собаки, в которую он выстрелил из ружья

05.09.2019 [Происшествия]

В Вашкинском районе охотника, который выстрелил из ружья в чужую собаку, обязали оплатить расходы на лечение животного. Такое решение принял районный суд по иску хозяйки животного.

По данным объединенной пресс-службы судов, инцидент произошел 24 ноября прошлого года на дороге между деревнями Тимино и Чесноково. В тот день мужчина возвращался с охоты со своим щенком, которого вел на коротком поводке. По дороге он встретил сына истицы, рядом с ним без поводка и намордника бежала собака. Как на суде рассказал охотник, животное начало агрессивно лаять и кидаться на него и на его щенка, пыталось укусить и повредило его сапоги. Собаку никто не пытался успокоить, поэтому, чтобы обезопасить себя и своего щенка, мужчина выстрелил в нее из ружья. Животное оказалось ранено в голову.

— Хозяйка собаки в иске просила взыскать с ответчика затраты на оплату ветеринарных услуг на проведение двух операций и приобретение необходимых лекарственных препаратов для собаки, затраты на оплату услуг представителя для оказания юридической помощи, а также компенсацию морального вреда, — сообщает пресс-служба.

Суд учел, что в момент выстрела собака жительницы Вашкинского района находилась вне границ ее земельного участка, без намордника и короткого поводка, что является нарушением. Однако и охотника признали превысившим пределы необходимой обороны. 

В итоге требования истицы были удовлетворены частично: охотника обязали оплатить расходы на лечение собаки в размере 8 800 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 7 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 400 рублей.  Мужчина попытался оспорить это решение в областном суде, однако тот оставил его в силе. Оно вступило в законную силу.

Newsvo писал, что жительница Никольска пыталась оспорить штрафы, назначенные ей судом за нарушение правил содержания собак. В этом году от укусов ее питомцев пострадали трое детей и двое взрослых.

Тэги: охотники, собаки

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