В Никольске суд оштрафовал хозяйку собак, от укусов которых пострадали трое детей

Жительница Никольска пыталась оспорить штрафы, назначенные ей судом за нарушение правил содержания собак. В этом году от укусов ее питомцев пострадали трое детей и двое взрослых.

Административное наказание за нарушение правил содержания собак в населенных пунктах, повлекшее вред здоровью человека, назначил никольчанке мировой судья. За каждого пострадавшего Елене В. получила штраф в 3000 рублей. С таким решением женщина не согласилась и подала жалобу в Никольский районный суд.

- Оспаривая привлечение к административной ответственности, Волкова указала, что не является владелицей собак, несмотря на то, что животные постоянно находятся на территории, прилегающей к ее дому. Подкармливает этих псов ее сестра Ольга. В администрацию Никольска с заявлением по поводу безнадзорных собак, проживающих около ее дома, она не обращалась и обращаться не намерена, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Выяснилось, что 21 марта и 25 марта 2019 года две собаки находились без привязи и намордника около дома никольчанки. Они набросились на проходящих мимо людей и укусили их. То, что животные принадлежат именно Елене В., было установлено мировым судьей.

Допрошенные потерпевшие и свидетели рассказали, что часто видят Елену в сопровождении этих двух собак, она ведет себя с ними как хозяйка. При этом животные ведут себя агрессивно и постоянно набрасываются на прохожих. Представитель городской администрации на суде также рассказал, что к ним регулярно поступают жалобы от жителей на этих собак.

- Специалисты администрации предлагали сестрам принять меры к агрессивным животным, посадить на цепь или в вольер. Но Елена и Ольга отказываются это сделать, поскольку собаки не приучены к цепи и будут страдать, а усыпить их Волковы не могут, так как это противоречит их моральным принципам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что никольчанки фактически являются совместными владельцами двух собак, которые живут возле их дома. Поскольку Елена В. не смогла обеспечить должный присмотр за животными и в итоге пострадали люди, мировой судья привлек женщину к административной ответственности.

- Никольский районный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил постановления мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 52 в Никольском районе без изменения, жалобы Елены В. - без удовлетворения, - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас собаки по-прежнему живут возле дома сестер, женщины их кормят, животные сопровождают Елену повсюду.

Ранее Newsvo писал, что в мае 2019 года жительницу Вологды Людмилу укусила собака, которая вместе с другими псами напала на женщину в Западном переулке недалеко от стадиона «Витязь». В этом же районе в марте 2018 года собаки покусали 15-летнюю школьницу. Напавшие животные обитают у того же человека, который держал у себя собак, покусавших девочку.