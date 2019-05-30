«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

Евгения Сибирцева

Собаки и люди в Вологде остаются «заложниками» бездействия властей и недоработанного законодательства о бездомных животных.

В Вологде произошел еще один случай нападения собак на прохожего. 28 мая вологжанку Людмилу укусила собака, которая вместе с другими псами напала на женщину в Западном переулке недалеко от стадиона «Витязь». В этом же районе в марте 2018 года собаки покусали 15-летнюю школьницу. Как выяснил Newsvo, напавшие позавчера животные обитают у того же человека, который держал у себя собак, покусавших девочку. В этот раз полицейские даже не приехали по вызову.

«Схватила за ногу»

Собаки напали на Людмилу 28 мая около полудня, когда она шла на остановку автобуса № 16 на улице Республиканской, чтобы поехать на работу (ред. – женщина работает по сменам).

- Я шла спокойно по улице, собак впереди было не видно, но у нас переулок очень узкий, а когда я подошла к перекрестку, выскочила одна собака с лаем, сразу же другая, а третья начала вырывать сумку. Я пыталась ноги от них закрыть сумкой – была в платье. Собака сумку вырвала из рук, все разлетелось из нее, и схватила за ногу. Очень была агрессивная, терзала сумку во все стороны. Я закричала, вышли соседи, разогнали собак, вызвали скорую и полицию, дали мне трубку, чтобы я назвала себя и адрес, где все произошло, я все это передала. Сама я не смогла набрать номер, дрожали руки, - рассказала Newsvo Людмила .

Ей страшно представить, что могло произойти, если бы она не смогла кричать или соседей не было бы дома.

- Если бы я упала, меня бы разодрали. Я даже защититься не могла от шока.

Олег, сын Людмилы, рассказал, к месту нападения подошли две женщины, которые стали защищать собак.

- Собаки живут в доме с пьющим мужчиной. Внутри дома бомжатник, стекол нет, забора нет, участок захламлен. То ли он сам этих собак находит, то ли ему их дают на передержку, потому что женщина из дома напротив, которая стала защищать собак, сказала, что помогает «Велесу». Она и та вторая женщина стали говорить, что собаки мирные, что у них у всех есть хозяева, что они никого не кусают, что они якобы сидят на цепи. Но у них даже ошейников нет, - обращает внимание Олег.

И полицейских, и медиков вызвали по телефону 112. Медики приехали, а вот полицейские… так и не появились.

- Полиция не приехала от слова «вообще». Они сказали потом, что не смогли найти адрес (!). При этом вызов даже не зафиксировали, - рассказывает Олег, сын Людмилы.

Людмилу увезли в травмпункт, где ей обработали рану и сделали инъекцию от бешенства. Сейчас ей нужно ходить на перевязки и на уколы.

Укус на ноге Людмилы. Фото Newsvo предоставил сын пострадавшей.

Визит к участковому

Данные Людмилы участковый записал по телефону, когда она ушла после травмпункта на работу. По ее словам, они договорились, что вечером Людмила зайдет в опорный пункт рассказать все подробнее.

- Сказал «Как вы только закончите работу, подходить будете, вы мне позвоните». Я звонила четыре раза, трубку никто не брал. Я стала подниматься по лестнице – там ни света, все в пыли, все прокурено. Поискала звонок – его там нет. Пошла домой. Это было примерно полвосьмого, - описывает Людмила визит в полицию.

В итоге с участковым они встретились 29 мая. Людмиле участковый сказал, что телефон лежал в другой комнате и что ей нужно было постучаться.

- Сказал, что знает этого человека [в доме с собаками] и что собак они точно уберут. А я ему говорю, что не в собаках дело. Эти женщины, которые живут в доме напротив мужчины, этих собак защищают – об этом говорят соседи, - рассказывает Людмила.

Олег тоже ходил к участковому, чтобы узнать, что они предпринимают. По словам Олега, из разговора он сделал вывод, что ничего:

- С самого начала участковый пытался меня выгнать из кабинета, мотивируя тем, что не звал меня. О сей проблеме он знает. Сказал мне, что мужчина проживает в том доме на законных основаниях, так как есть разрешение от собственника(!). Из нашей беседы я сделал вывод, что никаких действий по отношению к этому мужчине он предпринимать не собирается, - говорит Олег.

Когда Newsvo позвонил 29 мая в пресс-службу областного УМВД, чтобы узнать, занимаются ли полицейские этим случаем, нам сказали, что такого происшествия не зарегистрировано и никто в полицию якобы не обращался.

Место, где на Людмилу напали собаки. Схема с карты ГИС Вологда.

История повторяется

Чуть больше года назад, 3 марта 2018 года, в этом же районе Вологды произошел похожий случай. Рядом со стадионом "Витязь» собаки покусали на 15-летнюю школьницу, которая шла домой из кино. На девочку напала стая из пяти собак. Как выяснил Newsvo, собаки, напавшие на Людмилу, обитают у того же человека, который держал у себя собак, покусавших школьницу.

Ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу со множественными ранами. Мама ребенка собиралась обратиться в полицию.

- Второе нападение за месяц. Мужчина ведет асоциальный образ жизни и за собаками не следит, а так как они хозяйские, забрать их и что-либо сделать без согласия хозяина по закону никто не может, - написал в марте 2018 года представитель ТОС "Ковырино" в соцсети.

После нападения на девочку в 2018 году руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Шрамко поручил подчиненным разобраться в ситуации.

- Тогда же дело перед выборами было (ред. – выборы президента в марте 2018 года), после этого нападения собак на девочку туда приехало куча машин, весь переулок был заставлен – депутаты, общественники, полиция. Всю стаю собак тогда куда-то увезли. А сейчас это уже новые, - говорит Олег. - Соседи мне рассказали, что не могли найти хозяина дома, где живет этот мужчина. Сказали, он там сам заселился. Ну, приходит полиция, выписывает ему «административки», а что с него возьмешь, если он безработный – даже приставы не пойдут в такой бомжатник, тем более там куча собак. Интересно, что за свет в доме кто-то платит.

Newsvo связался с пресс-службой СУ СК РФ по Вологодской области, чтобы узнать, чем закончилась проверка прошлогоднего случая с пострадавшей девочкой. История напоминает сотни других происшествий с нападением собак на людей: следователи действуют в рамках законодательства, которое слишком не доработано.

Оказалось, что жильцу дома с собаками выписали административный штраф по ст. 1064 ГК РФ (причинение вреда). Кроме того, управление ветеринарии 22 марта 2018 года составило в отношении него протокол по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

- Он сказал, что собаки его, соответственно, ответственность администрации города исключается – животные не безнадзорные. В действиях мужчины также нашли административное правонарушение ст. 4.10 «Содержание животных» из Правил благоустройства муниципального образования г. Вологда (приняты Гордумой 2 апреля 2007 года). Согласно этим правилам, владельцы животных обязаны обеспечить безопасность окружающих людей, а у него они были на самовыгуле, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.

На основании ст. 1064 ГК РФ родители пострадавшей девочки могли обратиться в суд, чтобы взыскать с «хозяина» собак причиненный вред. Newsvo не известно, был ли такой иск, однако, зная о материальном положении мужчины, можно предположить, что толка от такого обращения в суд было бы мало.

Таким образом, все осталось по-прежнему – собак просто заменили на других, и они продолжают нападать на прохожих.

Интересно, что если в прошлом году мужчина сказал следователям, что это его собаки, то сейчас он это… отрицает. Получается, собаки безнадзорные?

- Он говорит «Это не мои собаки», якобы просто живут в этом доме с ним. Они свободно гуляют, - говорит Олег.

Может, в прошлом году обитателя дома просто попросили взять «собственность» на себя, чтобы администрации города не отвечать за безнадзорных животных? Может, «вдохновленные» успехом историй с поджогом исторических домов в Вологде бездомными, чиновники решили переложить на этих людей и вину за таких же бездомных животных?

Так собаки покусали школьницу в прошом году. Фото Марии Куликовой.

«Какой-то замкнутый круг»

Тем временем, отчаявшись добиться решения проблемы, люди начинают вершить самосуд.

- Стекла ему кто-то выбил, «люлей» ему надавали – это он мне сам рассказал, когда я пришел к нему позавчера разбираться. А собак те две женщины к вечеру куда-то спрятали, боясь, что я с ними что-нибудь сделаю, - поясняет Олег. - Я предложил увезти их куда-нибудь за город, мне не дали.

Он считает, что проблема не в самих собаках, а в ситуации с этим мужчиной. Пока он там «обитает», у него появляются собаки.

- Ну, увезут у него опять этих собак, а он опять новых заведет. Тогда собак увезли, а у этого мужчина просто новые собаки появились и все. То есть ничего не поменялось, - констатирует Олег.

Года два назад Олег нашел в районе сильно покусанную собаками таксу. Пожалев животное, он повез его к ветеринару, но такса была в таком состоянии, что ее пришлось усыпить.

- У меня старшая дочка ходит там в школу, жена гуляет с младшей дочкой. Если собаки на них так же бросятся, что они смогут сделать? Ничего. Мне вот страшно за них. Если полиция не разрешит эту ситуацию, начнется самосуд, - считает Олег.

Людмила тоже боится не только за себя, но и за детей в микрорайоне:

- Вечером, утром невозможно недели две назад было пройти – собачьи «свадьбы». Их там целая стая. А у нас там подростки в коротких шортиках ходят, девчонки. Жители домов говорят, что сами боятся там ходить, что сколько ни жаловались, толку мало – воз и ныне там. Я рано утром, если иду на работу и слышу, где они лают, то обхожу это место. А если ночью кто идет с работы или поздно вечером из кино? К нему только административка, которую он выплатить не может. Получается какой-то замкнутый круг. За детей страшно, гуляют ведь как раз на поле тут, где собаки лежат.

Newsvo будет следить за тем, кто понесет ответственность за нападение в этот раз, ведь мужчина сказал, что собаки не его. А жители микрорайона ждут, когда ходить по улицам можно будет, не опасаясь за свою жизнь и здоровье.