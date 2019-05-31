На вологжанина, собаки которого напали на женщину на улице Западной, составили протокол

31.05.2019 [Общество]

На владельца собак, напавших на женщину на улице Заречной в Вологде, составили протокол о нарушении правил содержания домашних животных. Об этом Newsvo рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По словам сотрудников полиции, сообщение о происшествии поступило на пульт «112» 28 мая, а на следующий день, 29 мая, к мужчине, который держит напавших на вологжанку собак, пришли полицейские и сотрудники городской администрации, а также общества защиты животных «Велес».

- С вологжаниным была проведена профилактическая беседа и составлен повторный административный протокол по статье 1. 4. Закона Вологодской области об административных правонарушениях, «Нарушение правил содержания собак и кошек». То есть материалы административные по нему составлены, направлены в администрацию Вологды для принятия решения, - пояснили корреспонденту Newsvo.

Как ранее сообщал Newsvo, 28 мая вологжанку Людмилу укусила собака, которая вместе с другими псами напала на женщину в Западном переулке недалеко от стадиона «Витязь». В этом же районе в марте 2018 года собаки покусали 15-летнюю школьницу. При этом напавшие животные обитают у того же человека, который держал у себя собак, покусавших девочку.

Интересно, что если в прошлом году этот мужчина сказал следователям, что это его собаки, то сейчас он это… отрицает. Получается, собаки безнадзорные?

- Он говорит «Это не мои собаки», якобы просто живут в этом доме с ним. Они свободно гуляют, - говорит Олег.

О том, собаки и люди в Вологде остаются «заложниками» бездействия властей и недоработанного законодательства о бездомных животных читайте в материале «За детей страшно: в Вологде бездомные собаки покусали женщину»

Тэги: бездомные животные, собаки

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