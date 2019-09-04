Жители Огарково под Вологдой выйдут на митинг, чтобы вернуть в личную собственность свои квартиры

6 сентября жители поселка Огарково, которые живут в страхе потерять крышу над головой, выйдут на митинг. В свое время они получили жилье в колхозе «Родина», прожили в нем почти всю жизнь, но сейчас оказалось, что у них нет никаких прав на эти квартиры. Жилье принадлежит АО племзавод «Родина», большая часть акций которого в руках у Геннадия Шиловского.

- В 1992 году колхоз «Родина» был приватизирован. В 2001 году Шиловский сдал в администрацию района список пайщиков 800 человек. У всех было в пае 15% жилья, это указано в членских книжках. Все эти граждане владели жильем на праве коллективно-долевой собственности. Осенью 2003 года были подделаны передаточные акты, датированные 1992 и 1996 годом. Была незаконно сменена форма собственности — с коллективно-долевой, вопреки уставу, на собственность юрлица, — говорили жители Огарково на митинге «Мы требуем», который состоялся 16 мая на площади Чайковского.

Люди полагают, что оформить квартиры на себя сельхозпредприятие смогло с помощью поддельных актов о передаче имущества. По данному факту даже было возбуждено уголовное дело, но потом его прекратили.

В середине августа, как сообщает движение «Вместе», жители представили в администрацию список из 99 квартир, в которых проживает 276 человек. Люди требуют передать эти квартиры в муниципальную собственность, чтобы их можно было по закону приватизировать. Среди жильцов — пенсионеры, учителя, соцработники, пожилые колхозники и их родственники.

Руководство сельхозпредприятия считает, что квартиры являются имуществом предприятия и никаких оснований для безвозмездной передачи в частную собственность нет, бывшим работникам предлагают их выкупить. К такому же выводу пришла прокурорская проверка. Люди с этим не согласны. Администрация района в поисках компромисса провела несколько встреч жителей и представителей «Родины», но пока решение не найдено.

Митинг состоится в Огарково 6 сентября в 18 часов. Мероприятие согласовано с властями.