"Мы требуем!": в Вологде 16 мая прошел митинг на площади Чайковского

На площади Чайковского в Вологде 16 мая прошел митинг «Мы требуем», организованный движением «Вместе». Его участники требовали исполнения в Вологодской области «майских указов» президента, отмены «грабительского» тарифа на вывоз мусора и внедрения раздельного сбора, устранения нарушений градостроительного законодательства, отмены бетонирования набережной в Вологде, говорили о других проблемах города и области.

Так, например, вологжанка Марина рассказывает, что уже не первый год добивается установки светофора на перекрестке улиц Северная и Карла Маркса.

- Я собрала 165 подписей с трех домов: Северная, 16, Северная, 18 и Разина, 55а. Эти три дома находятся у кольца, перекресток Карла-Маркса – Северная. Это кольцо собираются расширить, сделать срез, проект стоит около 14 млн. Если бы делали светофор, это бы обошлось в 12 млн. Я понимаю, конечно, надо учитывать мнение всех, но, учитывая, что у нас построили школу, у нас основные пешеходы – это дети, что во Фрязиновском парке проводятся праздники... Почему бы нашей администрации не проявить заботу о детях, о их безопасности?

Другая женщина рассказала, что борется за землю на берегу реки в Вологодском районе, которую, по мнению местных жителей, незаконно продали в частные руки под застройку дачами.

- Деревня Неверовское, Вологодский район. Недавно я узнала, что в прошлом году осенью пять участков на берегу реки Комела продано какому-то депутату. Мы написали во все инстанции: в администрацию, в прокуратуру, везде отписки и хождения по кругу. Я обращаюсь к власти: пожалуйста, не игнорируйте наши обращения. Мы идем в суд, чтобы добиться правды, чтобы вернуть землю, непонятно каким образом проданную этим людям. Лесополосу продали. А в департаменте говорят, что там кусты растут, - говорит вологжанка.

На митинге также выступили жители поселка Огарково Вологодского района, которые живут в страхе потерять крышу над головой. В свое время они получили жилье в колхозе «Родина», прожили в нем почти всю жизнь, но сейчас оказалось, что у них нет никаких прав на эти квартиры. Жилье принадлежит АО племзавод «Родина», большая часть акций которого в руках у Геннадия Шиловского.

Фото из группы движения "Вместе" в соцсети

- Произошла мошенническая схема, и украли у нас наши квартиры. Пишем уже четыре года в разные инстанции, говорят никаких нарушений законы. Преступление есть, но преступления нет. Документы явно подделаны, представлены в Росреестр, зарегистрировано право на наши квартиры. Но преступление куда-то пропало. В 1992 году колхоз «Родина» был приватизирован. В 2001 году Шиловский сдал в администрацию района список пайщиков 800 человек. У всех было в пае 15% жилья, это указано в членских книжках. Все эти граждане владели жильем на праве коллективно-долевой собственности. Осенью 2003 года были подделаны передаточные акты, датированные 1992 и 1996 годом. Была незаконно сменена форма собственности – с коллективно-долевой, вопреки уставу, на собственность юрлица.

Выступали на митинге и защитники набережной Вологды, выступавшие против ее бетонирования. Они уверены: по контракту берегоукрепления уничтожаются исторические виды нашей набережной.

- Экспертное сообщество, градозащитники, неравнодушные люди составили обращение в городскую администрацию, в котором объяснили: вот здесь и здесь нарушения в этом контракте. Более 6 тысяч человек подписались под петицией о том, чтобы не совершали эту ужасную градостроительную ошибку. Мы выходили на митинги и пытались привлечь внимание администрации города, областных властей. Писали президенту, доложили Путину. Нам сказали, что работы приостановлены в связи с половодьем. И вот сегодня мы получили очередной ответ. В нем написано: «В соответствии с информацией, предоставленной департаментом городского хозяйства, решение о внесении изменений в проектную документацию в части берегоукрепления не принято. Оснований для приостановления работ отсуствуют, завершение работ по объекту «пусковой комплекс берегоукрепления» запланированы на ноябрь 2019 года». То есть все, что мы делали на протяжении почти года, ничего не значит? Это так нам надо понимать? - возмущается координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда».

Митинг длился около часа, по его итогам будут подготовлена резолюция, которую направят в органы власти.