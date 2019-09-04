В Череповце арестовали водителя, насмерть сбившего двух человек на «зебре»

В Череповце арестован 25-летний водитель «Киа», который 2 сентября насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла в 14.35 на улице Сталеваров возле дома №41. Водитель "Киа Рио" совершил наезд на трех пешеходов, пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по "зебре". В результате ДТП 59-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина скончались на месте до приезда медиков.