В Кадуе участковый задержал мошенников, торговавших противопожарными датчиками

04.09.2019 [Происшествия]

В Кадуе задержали двух мужчин, которые ходили по домам и торговали противопожарными датчики, а также приборами, улавливающими дым и утечки газа. Техника продавалась ими по завышенным ценам, кроме того, покупателей убеждали, что ее приобретение обязательно.

Одна из жительниц поселка позвонила участковому и попросила помочь вернуть ей деньги за покупку «каких-то» датчиков. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру буквально час назад пришли незнакомые мужчины с удостоверениями и велели купить у них специальные противопожарные датчики и прибор дымо- и газоопределения.

— Со слов женщины, визитеры убедили ее в обязательности приобретения этого оборудования. За товар пенсионерка отдала полторы тысячи рублей. Как только «специалисты» ушли, она решила рассказать о покупке своей соседке. Та оказалась более внимательной и позвонила в МЧС уточнить, что это за датчики продают, и правда ли они всем нужны. Но, к ее удивлению, в МЧС о «полезных и нужных» датчиках для квартир ничего не знал, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Участковый Михаил Улицкий сразу же выехал на место, и у соседнего дома обнаружил двух мужчин с сумками, в которых и были те самые приборы. Полицейский убедил мужчин вернуться к заявительнице, где она отдала им чудо-датчики, а ей были возвращены деньги.  

Продавцов датчиков после этого доставили в отдел полиции для выяснения личностей и всех деталей произошедшего. Там выяснилось, что купленный жительницей Кадуя датчик был продан по завышенной цене и для пенсионерки оказался бы абсолютно бесполезным, так как требует специального подключения.

Специалисты отмечают:  если к вам пришли проверяющие, необходимо быть бдительными, удостовериться в личности прибывших лиц и их полномочий, обратить  внимание на наличие специализированной одежды, логотипов на одежде и их машинах. При требовании заменить счетчик проверить основания его замены, в том числе общедоступными способами (интернет, звонок гарантирующему поставщику либо в сетевую организацию).

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде мошенники убеждают жителей купить у них газоанализаторы, как правило, по завышенной стоимости. Между тем, сигнализатор загазованности по закону обязателен к установке только в производственных и коммунальных котельных, на предприятиях металлургии, машиностроения и других промышленных объектах.

Тэги: мошенники

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