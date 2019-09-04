Штраф в 125 тысяч рублей, выписанный детдому в Харовске, признали незаконным

04.09.2019 [Общество]

«Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» через суд оспорил штраф в 125 тысяч рублей, выписанный учреждению за неправильное хранение перегоревших люминесцентных ламп. Выяснилось, что административная статья, по которой учреждение было оштрафовано, начала действовать уже после того, как это нарушение было выявлено.

Как ранее сообщал Newsvo, нарушения законодательства в сфере обращения с отходами выявила прокуратура. Проверка показала, что неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы, относящиеся к отходам 1 класса опасности, хранили в подвале центра вместе с другими отходами. Кроме того, в детдоме не было контейнера для ламп в специально отведенном помещении,  допускалось хранение поврежденных (разбитых) ламп без использования тары.

В адрес руководства центра было внесено представление об устранении нарушений, их все устранили. Прокуратура дополнительно направила материалы своей проверки в Роспотребнадзор.

В итоге детское учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства «в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Центру был назначен штраф в 125 тысяч рублей, который решили оспорить в суде.

— В жалобе БУ СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» просило отменить постановление, поскольку нарушения были выявлены 23 мая 2019 года, а ст. 6.35 КоАП РФ, по которой учреждение привлечено к административной ответственности, введена Федеральным законом от 17.06.2019 г. № 141-ФЗ, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд подтвердил, что сотрудник Роспотребнадзора при вынесении штрафа опирался на не действующий в тот момент закон, в связи с чем в действиях центра отсутствует состав административного правонарушения. Постановление ведомства отменено. 

 

Тэги: суды, детские дома

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