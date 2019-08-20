В Харовске детдом оштрафовали на 125 тысяч рублей за неправильное хранение люминесцентных ламп

20.08.2019 [Общество]

«Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» оштрафовали на 125 тысяч рублей за неправильное хранение перегоревших люминесцентных ламп. Еще 30 тысяч рублей штрафа должен выплатить лично директор социального учреждения.

Нарушения законодательства в сфере обращения с отходами выявила прокуратура. Проверка показала, что неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы, относящиеся к отходам 1 класса опасности, хранили в подвале центра вместе с другими отходами. Кроме того, в нарушение закона, не было контейнера для ламп в специально отведенном помещении,  допускалось хранение поврежденных (разбитых) ламп без использования тары.

— Не были разработаны локальные правовые акты по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, что является нарушением ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Указанными нарушениями были нарушены права воспитанников учреждения на безопасные условия проживания, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес руководства центра было внесено представление об устранении нарушений, их все устранили. Прокуратура дополнительно направила материалы своей проверки в Роспотребнадзор.

В итоге детское учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушения законодательства «в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Центру как юрлицу назначено наказание в виде штрафа размером 125 тысяч рублей, директору учреждения назначено наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей.

Тэги: детдома, нарушения, ртутные лампы

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