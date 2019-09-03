В Череповце пьяная мать упала на годовалую девочку: ребенок в больнице

В Череповце возбудили уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью собственному ребенку.



По версии следователей, 23 августа череповчанка в состоянии алкогольного опьянения выходила с балкона квартиры, запнулась за матрас и упала на свою дочь, стоявшую рядом.



«Девочка в возрасте 1 год 7 месяцев получила закрытую черепно-мозговую травму головы с линейным переломом затылочной кости и ушибы. Травма расценивается специалистами как причинившая тяжкий вред здоровью ребенка. Пострадавшая находится в больнице», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.



Следователи установили, что у подозреваемой есть ещё четыре маленьких ребёнка. Ранее она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учёте социальных служб.



Следователи изучают условия жизни детей. Совместно с профильными службами решается вопрос, возможно ли дальнейшее воспитание несовершеннолетних в семье.

Ранее NewsVo сообщал,что в Череповце возбудили уголовное дело в отношении матери, полуторагодовалый ребенок которой выпал из окна четвертого этажа. В ходе проверки следователи выяснили, что в тот вечер в коммунальной квартире 23-летняя женщина оставила своего сына без присмотра на подоконнике. При этом мать ребенка знала, что внутренняя рама окна не застеклена, а вторая рама состоит из двух слабо закрепленных стекол.