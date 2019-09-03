Начальник отряда противопожарной службы в Кириллове подозревается в присвоении бюджетных денег

В Кириллове руководитель местного отряда противопожарной службы подозревается в присвоении 117 тысяч рублей бюджетных средств. Мужчина распорядился заключить договор на ремонт автомобилей, которые в ремонте не нуждались, а выделенные на проведение работ деньги забрал себе.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале-марте 2019 года. Временно исполняющий обязанности начальника ФГКУ «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Вологодской области» поручил подчиненному подготовить договоры на выполнение текущего ремонта служебного транспорта пожарно-спасательных частей Кириллова и Белозерска. На самом деле, как полагают следователи, техника была исправна и в ремонте не нуждалась.

- Желая присвоить бюджетные средства, подозреваемый обратился к знакомому предпринимателю, не осведомлённому о его преступных намерениях, с просьбой подписать указанные документы. После перечисления денежных средств подозреваемый вновь обратился к предпринимателю, отказался от фактического ремонта автотранспорта и попросил вернуть деньги. Возвращенными средствами в сумме 117 тыс. рублей подозреваемый распорядился в личных целях, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологодском районе монтера железнодорожных путей осудили за присвоение выданных ему командировочных. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.