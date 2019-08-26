В Вологодском районе железнодорожника оштрафовали за присвоение 36 тысяч рублей командировочных

В Вологодском районе монтера железнодорожных путей осудили за присвоение выданных ему командировочных. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Суд установил, что в декабре 2018 года мужчина, сотрудник «РЖД», был направлен в командировку в Ярославль. Работодатель перечислил ему 36 600 рублей в качестве компенсации командировочных расходов. Вернувшись из командировки, работник представил в отдел кадров документы, счет на оплату и кассовый чек из гостиницы «Турист».

— Ответственный сотрудник ОАО «РЖД» установил, что счет на оплату и кассовый чек поддельные. Согласно сведений ООО «ТУРИСТ» в декабре 2018 года этот мужчина в гостинице «Турист» не останавливался, отчетных документов на его имя не выдавалось, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Монтера признали виновным в присвоении денег организации (ч. 1 ст. 160 УК РФ), суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей. Ущерб, причинный ОАО «РЖД», мужчина возместил добровольно.

Ранее Newsvo сообщал, что экс-директор МУП «СКК «Спектр» в Вологде подозревается в растрате и незаконной выдаче пособия своей родственнице. Как пояснили в городской прокуратуре, преступления были совершены, когда он находился в этой должности.