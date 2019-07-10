В Вологде возбуждено уголовное дело о растрате в отношении экс-директора "Спектра"

Экс-директор МУП «СКК «Спектр» в Вологде подозревается в растрате и незаконной выдаче пособия своей родственнице. Как пояснили в городской прокуратуре, преступления были совершены, когда он находился в этой должности.

По данным ведомства, директор «Спектра» принял на работу своего отца и свою близкую знакомую, не уведомив об этом управление физкультуры и массового спорта, как положено по закону.

- В дальнейшем директор, злоупотребляя своими должностными полномочиями, издавал приказы о поощрении близких родственника и знакомой, при этом размер премий последних значительно отличался от размера премий других работников комплекса, относящихся к аналогичной категории должностей, - сообщает прокуратура города.

Кроме того, прокуратура установила факт фиктивного сокращения штата работников «Спектра». По данным ведомства, сокращения были оформлены для того, чтобы знакомая директора незаконно получила выходное пособие в размере более 44 тысяч рублей.

По результатам проверки в отношении бывшего директора МУП «СКК «Спектр» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).