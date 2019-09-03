На избирательных участках в Вологодской области ограничатся сувенирами и прививками

По традиции, в день выборов в Вологодской области становятся более доступными услуги здравоохранения, а у молодежи появляется возможность запастись сувениром. Все это, разумеется, на избирательных участках и возле них. Отметим, что в этот раз избирателям не обещают массовых развлечений, как было на выборах президента в 2018 году. Может, большое количество голосующих в этот раз не особо желательно?

Тем, кто раньше никогда не голосовал, обещают памятные сувениры. Как сообщает группа «Вологодская область» ВКонтакте, каждый впервые проголосовавший избиратель в возрасте от 18 до 23 лет получит попсокеты для телефона и термокружки.

Фото: vk.com/vologda

Не обошлось и без прививок. В Череповце избирателям предлагают на УИКах защититься от гриппа. В новости официального сайта мэрии города под заголовком «В Череповце планируется привить от гриппа каждого второго жителя» сообщается, что медики будут ждать жителей в 20 школах, где будет проходить голосование, с 9 до 15 часов. А в передвижном комплексе у «Комсомольца» в Череповце с 9 до 12 часов можно будет пройти флюорографию.

В Вологде 8 сентября на избирательных участках будут работать 87 пунктов для рейтингового голосования по проекту «Народный бюджет ТОС».