Череповчанка перевела 290 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим ей пенсию от властей Франции

03.09.2019 [Происшествия]

В Череповце пенсионерка поверила мужчине с сайта знакомств и перевела 290 тысяч рублей мошенникам, надеясь получить пенсионную выплату от властей Франции. 

О необычном виде финансовой помощи 65-летней женщине рассказал друг по переписке с сайта знакомств. Пенсионерка предполагала, что ее собеседник иностранец и живет во Франции.

— Друг по переписке недавно сообщил женщине, что по законам его страны череповчанка, будучи его пассией, имеет право на получение пенсионной выплаты. Для этого необходимо подать заявку. Женщина написала письмо соответствующего содержания и направила на электронный адрес, который указал заграничный знакомый, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре пенсионерке позвонили и рассказали, что для выплаты в 600 тысяч рублей ей необходимо оплатить страховку. Череповчанка поверила и перечислила на указанный мошенниками счет 290 тысяч рублей, причем большую часть этой суммы составили деньги, которые она получила, оформив кредит.

Ранее Newsvo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.

 

Тэги: пенсия, мошенники, дистанционное мошенничество

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