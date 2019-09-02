Житель Великоустюгского района отправится в колонию из-за 700-тысячного долга по алиментам

Суд приговорил 45-летнего жителя Великоустюгского района к четырем месяцам колонии общего режима за невыплату более 700 тысяч рублей алиментов. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, мужчина ежемесячно должен выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей треть от всех видов своего заработка ежемесячно. Начиная с 28 июня 2011 года и до совершеннолетия детей, он должен перечислять деньги на их лицевые счета. Тем не менее, долг устюжанина по уплате алиментов составляет 721 870 рублей.

— При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который судим за аналогичное преступление, привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен, — говорится в сообщении пресс-службы.

Великоустюгский районный суд Вологодской области назначил алиментщику наказание в виде реального лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Как ранее сообщал Newsvo, в Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков.