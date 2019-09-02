Вологодские застройщики смогут привлекать деньги дольщиков только на специальные эскроу-счета

02.09.2019 [Общество]

Использовать деньги дольщиков на строительство домов с 1 июля застройщики могут только после открытия специальных эскроу-счетов. Новая мера введена для обеспечения безопасности средств дольщиков и уже работает на территории Вологодской области.

«Вышли изменения в федеральный закон № 214 по тем объектам, которые начинают строить сейчас. Средства дольщиков теперь можно привлекать только с использованием счетов эскроу и привлечением так называемого проектного финансирования в банковских учреждениях, — рассказал начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев. — Дольщики размещают денежные средства на счетах эскроу. И застройщики эти деньги смогут получить только после того, как закончат строительство объекта. До этого снять со счетов средства дольщиков застройщик не сможет. Но под реализацию проекта он может обратиться в уполномоченный банк и получить деньги на проектное финансирование под строительство жилого дома. Фактически во все банки уже поданы заявки  от застройщиков. Такая система введена для обеспечения безопасности средств дольщиков, которые они вкладывают в строительство жилья».

Уже более 20 заявок от застройщиков поступило в банковские организации региона на открытие кредитных линий на финансирование строительства с привлечением средств дольщиков. 

Такую деятельность на территории  области осуществляют несколько банковских организаций: «Сбербанк», «ДОМ.РФ», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» и «ВТБ». Они уполномочены на осуществление проектного финансирования в рамках федерального законодательства.

Для покупателей квартир изменений почти нет. Им нужно будет только подписать трехсторонний («клиент-банк-застройщик») договор на открытие эскроу-счета.

«Процесс покупки при этом остается прежним. Клиент может приобрести квартиру как за наличный расчет, так и в ипотеку. Его средства будут находиться на счете эскроу до момента окончания строительства. Это дает уверенность в том, что новый дом будет построен, а жильцы получат свои квартиры вовремя», — отметила заместитель управляющего вологодским отделением ПАО «Сбербанк» Елена Парфёнова.

Ранее Newsvo сообщал, что Вологодский районный суд взыскал с московского застройщика - ООО «Специализированный застройщик «ТомСтрой» - неустойку за нарушение срока передачи квартиры покупателям-дольщикам.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ". 

Тэги: дольщики

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