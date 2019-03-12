Вологодская семья отсудила у московского застройщика 156 тысяч рублей неустойки за задержку ввода дома в эксплуатацию

Вологодский районный суд взыскал с московского застройщика - ООО «Специализированный застройщик «ТомСтрой» - неустойку за нарушение срока передачи квартиры покупателям-дольщикам.

В 2017 году семья вологжан заключила договор на покупку трехкомнатной квартиры на втором этаже в поселке Жилино-1 (Московская область). Дом должны были сдать в IV квартале 2017 года, однако этого не произошло.

На суде дольщики требовали взыскать с застройщика около 600 тысяч и штраф около 300 тысяч, поскольку для них срок сдачи объекта был решающим при выборе квартиры.

- Истцы остро нуждаются в улучшении жилищных условий, имеют на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Застройщик, являющийся профессиональным участником рынка, мог указать более поздний срок окончания строительства, а истцы, в свою очередь, могли бы выбрать другую квартиру и другого застройщика. Истцам пришлось продать квартиру и личный автомобиль, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Вологодский районный суд исковые требования супругов удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу каждого из истцов неустойку за нарушение срока передачи квартиры в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 26 000 рублей, а также почтовые расходы. Всего в пользу вологжан было взыскано 156 223 рубля 65 копеек.