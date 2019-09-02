Вологжанка Анастасия Одинцова стала Чемпионкой Европы по баскетболу среди юниоров

Юниорская сборная России по баскетболу стала чемпионом Европы. Россиянки, которые не потерпели ни одного поражения на этом Евробаскете, в финале встречались со сверстницами из Литвы, и одержали уверенную победу 73:66. Последний раз россиянки этого возраста выигрывали первенство 5 лет назад.



В составе юниорской сборной страны золото Евробаскета завоевала и вологжанка Анастасия Одинцова, которая начинала свой путь в детско-юношеской школе «Вологды-Чевакаты», а сейчас выступает за команду 2003 г. р. УОР № 3 из Видного, с которой уже становилась Чемпионкой России. На этом Евробаскете вологжанка провела все матчи, показав второй результат в команде по подборам, в среднем 5,8 за матч.



Отметим что к этому Чемпионату Европы готовилась ещё одна вологжанка, игрок «Вологды-Чевакаты» Лидия Малахова, она прошла весь предсезонный цикл с командой, но в последний момент была «отцеплена» от сборной.