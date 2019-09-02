Юниорская сборная России по баскетболу стала чемпионом Европы. Россиянки, которые не потерпели ни одного поражения на этом Евробаскете, в финале встречались со сверстницами из Литвы, и одержали уверенную победу 73:66. Последний раз россиянки этого возраста выигрывали первенство 5 лет назад.
В составе юниорской сборной страны золото Евробаскета завоевала и вологжанка Анастасия Одинцова, которая начинала свой путь в детско-юношеской школе «Вологды-Чевакаты», а сейчас выступает за команду 2003 г. р. УОР № 3 из Видного, с которой уже становилась Чемпионкой России. На этом Евробаскете вологжанка провела все матчи, показав второй результат в команде по подборам, в среднем 5,8 за матч.
Отметим что к этому Чемпионату Европы готовилась ещё одна вологжанка, игрок «Вологды-Чевакаты» Лидия Малахова, она прошла весь предсезонный цикл с командой, но в последний момент была «отцеплена» от сборной.
Вологжанка Анастасия Одинцова стала Чемпионкой Европы по баскетболу среди юниоров
Юниорская сборная России по баскетболу стала чемпионом Европы. Россиянки, которые не потерпели ни одного поражения на этом Евробаскете, в финале встречались со сверстницами из Литвы, и одержали уверенную победу 73:66. Последний раз россиянки этого возраста выигрывали первенство 5 лет назад.