«ГАЗель» с дынями перевернулась на Окружном шоссе в Вологде

В Вологде рано утром 2 сентября на кольцевом перекрестке улицы Конева и Окружного шоссе перевернулась "ГАЗель" с дынями.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, около 4.40 60-летний мужчина за рулем ГАЗ-3302, двигаясь по Окружному шоссе со стороны трассы М-8 в направлении Пошехонского шоссе, не выбрал безопасную скорость движения и не учел состояние дороги. В итоге "Газель" наехала на отбойник и опрокинулась. В ДТП пострадал водитель машины.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде ищут очевидцев ДТП с погибшей, которое произошло вечером 26 августа возле дома № 26 по улице Можайского.