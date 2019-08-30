В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Можайского

30.08.2019 [Происшествия]
В Вологде ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Можайского

В Вологде ищут очевидцев ДТП с погибшей, которое произошло вечером 26 августа возле дома № 26 по улице Можайского.

Как ранее сообщал Newsvo, около 20 часов водитель «Киа» сбил женщину-пешехода. Изначально сообщалось, что она переходила дорогу вне «зебры», однако, как отмечают в ГИБДД, выяснилось, что женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Полицейским пока не удалось установить личность погибшей.  На вид ей около 40-45 лет, среднего роста, нормального телосложения, волосы короткие, темно-русые. Была одета в черную куртку из кожзама, брюки черные в мелкую клетку, блузку черно-белого цвета с рисунком, трико черного цвета, кроссовки матерчатые черного цвета на белой подошве.

Всех, кто обладает какой — либо информацией по данному ДТП или имеет запись видеорегистратора, просят связаться со следственной частью СУ УМВД России по Вологодской области по телефону: 8(8172)78-58-60, 78-63-29 или обратиться в дежурную часть ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Вологде: 8(8172) 765050.

 

Тэги: очевидцы, гибель человека
Фото областного УГИБДД

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