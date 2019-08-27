На улице Можайского в Вологде насмерть сбили женщину, перебегавшую дорогу вне «зебры»

В Вологде на улице Можайского накануне вечером «Киа» насмерть сбила пешехода, пересекавшего проезжую часть не по правилам. Трагедия произошла возле дома № 26 около 20.25.

По данным городского отдела ГИБДД, 30-летний мужчина за рулем «Киа Оптима», двигался по улице Можайского со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Ловенецкого. Водитель иномарки допустил наезд на женщину, перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Световозвращающие элементы на ее одежде отсутствовали.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. Ее личность устанавливается.

Ранее Newsvo сообщал, что 34-летняя женщина погибла под колесами «Лады Калины» в Вашкинском районе. Трагедия произошла 16 августа около 21.30 на 4 километре подъезда к селу Липин Бор.