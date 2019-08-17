В Вашкинском районе водитель «Лады» насмерть сбил 34-летнюю женщину

34-летняя женщина погибла под колесами «Лады Калины» в Вашкинском районе. Трагедия произошла вчера около 21.30 на 4 километре подъезда к селу Липин Бор.

По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина за рулем «Лады» совершил наезд, которая шла по неосвещенному участку проезжей части. Световозвращающих элементов на ее одежде не было.

— В результате ДТП пешеход получила смертельную травму. На месте происшествия работали наряды ГИБДД, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал Newsvo, 13 августа на трассе Сокол-Харовск неизвестный водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.