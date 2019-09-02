Двух череповчан будут судить за уклонение от службы в армии

02.09.2019 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении двух молодых людей, по статье об уклонении от службы в армии. 

Первому фигуранту 22 года. Призывник, признанный годным по состоянию здоровья к военной службе, с июля 2017 года по июль 2019 года без уважительных причин не являлся в военкомат по повесткам. 

— В ходе расследования обвиняемый признал, что не желает служить в армии, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, завершено расследование дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя Череповца, обвиняемого в аналогичном преступлении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как отмечают в региональном управлении следственного комитета, подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее Newsvo сообщал, что житель Череповца через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые он перечислил ООО «Служба помощи призывникам», надеясь избежать службы в армии. В удовлетворении иска молодому человеку отказали.

 

 

Тэги: призывники

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