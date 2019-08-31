80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

80% проектов жителей города в рамках программы «Народный бюджет ТОС» реализовано в Вологде.В городе появились и были благоустроены детские и спортивные площадки, в порядок приведены тротуары, добавлены уличные светильники.

Открытие универсальной площадки у дома на Советском проспекте, 131 состоялось 29 июля. Для жителей ТОСа «Льнокомбинат» это был настоящий праздник, на который собралось около полусотни жителей вместе с представителями территориального самоуправления, центра по работе с населением, Молодежного центра «ГОР.СОМ 35», управляющей компании и подрядчика. Раньше на месте площадки был пустырь.

Фото из группы ТОС "Льнокомбинат"

«Идея с площадкой возникла довольно давно, но не было средств на воплощение. Как только появилась такая возможность в рамках проекта „Народный бюджет ТОС“, мы ею воспользовались. Раньше мало жителей принимали участие в жизни ТОСа, сейчас появился наглядный пример, что планы могут стать реальностью, и активистов станет больше. Теперь здесь будут собираться жители десяти домов и более, главное, что дети счастливы и довольны, теперь есть место для прогулок», — сказала председатель ТОС «Льнокомбинат» Любовь Мушникова.

Фото со страницы заместителя мэра Светланы Пахниной

Проект стоимостью около 1 млн рублей реализован в течение двух месяцев. На площадке с песчаным покрытием установлены игровые элементы для детей, уличные тренажеры и турники для воркаута.

«Мы сделали выборку грунта, дно выложили геотекстилем, установили бордюрный камень, затем уложили и утрамбовали 25 см песчано-гравийной смеси. Расположение элементов выполнено четко по проекту, так как для каждого просчитаны зоны безопасности, сдвигать их нельзя. Работала одна бригада из пяти человек, контракт завершили в установленный срок. В течение года действуют гарантийные обязательства на оборудование и на выполненные работы», — отметил коммерческий директор компании «Метасфера» Илья Окатов.

Фото пресс-службы городской администрации

Во время праздника дети вместе с родителями не только опробовали оборудование, позанимались на тренажерах, но и поучаствовали в тренировке в рамках федерального проекта «Зеленый фитнес». Жители микрорайона так же смогли оформить карту лояльности по программе «Мы — вологжане! Мы активны». Она позволяет пользоваться системой скидок в торговых точках и в организациях сферы услуг. Творческие задания для школьников подготовили волонтеры проекта «Город детства» — дети рисовали, раскрашивали, строили из больших кубиков.

Фото пресс-службы городской администрации

В этом году в Вологде проект «Народный бюджет ТОС» реализуется впервые. На 37 проектов было выделено 36 млн рублей из городского бюджета.

Работы полностью выполнены на 32 объектах, часть из них расположена на территориях образовательных учреждений. В 2020 году проект будет продолжен. Список инициатив для воплощения вологжане определят в ходе рейтингового голосования 8 сентября.

Как ранее сообщал Newsvo, финансирование проекта «Народный бюджет ТОС» на 2020 год будет увеличено до 44 млн рублей.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.