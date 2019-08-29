Финансирование проекта «Народный бюджет» в Вологде будет увеличено с 37 до 44 млн рублей

29.08.2019 [Общество]
Финансирование проекта «Народный бюджет» в Вологде будет увеличено с 37 до 44 млн рублей

Финансирование проекта «Народный бюджет ТОС» будет увеличено с 37 миллионов до 44 миллионов рублей, об этом заявил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Территориальные общественные самоуправления в следующем году получат от 0,8 до 2,5 миллионов рублей каждый на благоустройство своей территории в зависимости от количества жителей. Чем больше проживающих на территории — тем больше денег будет выделено ТОСам. Список распределения средств уже появился на сайте администрации. Так, например, финансирование на полмиллиона увеличилось у ТОСа «Молочный». Здесь уже обсуждают инициативы, которые можно реализовать в следующем году.

В Молочном предалагают продолжить благоустройство на площади улицы Шмидта, между домами 11-15. В этом году здесь были установлены 4 опоры уличного освещения, выравнена и сделана площадка с ПГС и бордюрным камнем, установлен 1 детский игровой комплекс, 4 уличных спортивных тренажера, 2 скамейки, 2 урны и гильза для елки. Всего на эти цели был потрачен 1 млн рублей. В следующем году Молочное получит в рамках «Народного бюджета» на 500 тысяч больше. 

Как ранее сообщал NewsVo, 8 сентября, в Вологде на территории каждого микрорайона состоится голосование за объекты для благоустройства в 2020 году по проекту «Народный бюджет ТОС».

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды. 

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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