8 сентября жители Вологды вновь проголосуют за инициативы своих ТОСов

28.08.2019 [Общество]

8 сентября жители Вологды смогут проголосовать за инициативы своих ТОСов, которые будут реализованы в рамках «Народного бюджета» в следующем году. В областной столице будет открыто 87 счетных участков для рейтингового голосования по проекту «Народный бюджет ТОС». 

Голосование за проекты ТОСов, которые будут реализованы в 2020 году, будет идти во всех микрорайонах города. О проведении 8 сентября единого дня голосования по проекту «Народный бюджет» мэр Вологды Сергей Воропанов объявил на встрече с председателями ТОСов. 

«Наша задача помочь ТОСам организовать работу волонтеров, подготовить бюллетени, ящики для голосования. В бюллетени будут включены все инициативы, предложенные тем или иным ТОС, их может быть три, а может быть и 10. Результат зависит от активности жителей», — прокомментировала директор Центра по работе с населением Елена Громова. 

Вологда уже имеет опыт подобного голосования. Так, прошлой осенью вологжане выбрали 37 инициатив ТОСов, которые были реализованы этим летом. 

В городе появились спортивные и детские площадки, освещение, подходы к школам, уличные тренажеры и т. д. Из бюджета города на их создание было выделено 36 млн рублей. 

В новом сезоне проекта «Народный бюджет ТОС» финансирование будет увеличено до 44 млн рублей, об этом также заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. Принцип распределения средств между ТОСами остается прежний — чем больше жителей проживает на территории, тем больше сумма. Она составит от 0,8 до 2,5 млн рублей. 

До 2 сентября общественникам в каждом районе нужно вместе с жителями составить перечень инициатив. 

«В прошлом году мы уже проделали большую работу, несколько инициатив было реализовано. Сейчас мы прорабатываем оставшиеся проекты, обсуждаем новые. Один из них — тропа здоровья рядом с Доронинским сквером — будет обсуждаться в социальных сетях. Думаю, что это отличная идея — создать прогулочную зону, и она будет поддержана жителями! На счетных участках, которых в Водниках будет пять, волонтеры подробно расскажут о каждом проекте, представят фотографии обновляемых территорий» — прокомментировала председатель ТОС «Водники» Екатерина Булина.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды. 

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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