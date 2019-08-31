Большинство участников заседания в Череповце проголосовали против часовен в парках

В Череповце на расширенном заседании Городского общественного совета, которое прошло 29 августа, обсудили строительство часовен в трех городских парках. Напомним, представители РПЦ предложили установить церковные объекты в парке КиО, Комсомольском парке и парке 200-летия Череповца.

Как сообщает официальный сайт мэрии Череповца, за строительство часовен в парках проголосовали 12 участников заседания, против — 22, воздержались 10. За возведение часовен в других местах проголосовали 41 человек.

Руководитель миссионерского отдела Череповецкой епархии Олег Полюнов просил поддержать инициативу церкви, сказав, что люди смогут "зайти, побыть в тишине несколько минут, помолиться". Однако собравшиеся отреагировали на это предложение неоднозначно.

- Я бывал во многих парках России и зарубежья, но нигде не видел часовен или других религиозных объектов. Считаю, что парки не для часовен. Там люди отдыхают, развлекаются, веселятся, — считает председатель профсоюзной организации компании «Северсталь» Александр Афанасьев.

Участники заседания предложили для часовен другие локации - промплощадки и Череповецкий район, где храмов немного. Член общественного совета Иван Оленичев напомнил, что в парки ходят представители различных конфессий и православные часовни могут стать поводом для напряжения:

- Не захотят ли представители других религий поставить и свои строения? Кроме того, на всех схемах вы предлагаете установить часовни на входах в парки, то есть пройти невозможно. Это буквально бьет в глаз! Мне кажется, самое место для часовен — на кладбищах, а не в парках.

Окончательное решение по часовням в парках пока не принято. Напомним, онлайн-голосование по этой теме на сайте «Команда Череповца» продлится до 19 сентября.